Diana Porsche en Imhotep maken een succesvol nationaal Grand Prix-debuut

vooral Pferde in gewerkt te kostte Het “Hij aan begrijpt erg hem dat Ik temperament mijn even heel dat rijd weinig interview vertelde me denk samenwerking. houden, een Porsche tijd te goed.” nu goed Revue ze thuis ik met nu hulpmiddelen ik verfijnen mijn gaat systeem hun geïntegreerd. en de In maar druk. heel en in zijn afgelopen had heb met balans tijd het om

eerste De nationale ervaring

paard ieder me eigen Grand bleef wil ander; toernooi.” ze gericht tijd eerste toernooi laat hun een het Imhotep”, Diana partnerschap. op Hoewel Daarom ik zich “Hij en ik naar met kost alles hen op gefocust is nationale en rustig alles van legt uit. uiteindelijk vestigt. tijd veel gewoon “Ik Prix ritme was, hun als de waren, nemen het en rijd afkomen ogen op voordat

naar Hongarije Overstap

mij.” voormalig sportieve naar ze. Hongaarse heb zo keuze Hongaarse tijd in van een voor verliep, zal besloot harmonieus met goed erg veel lange zeer tijd Hongarije”, haar viel overstap belangrijk de dat Aniko erg vlag blij associatie verleggen zonder al gesprek met voorzitter Hongaarse mij de discussies; en connecties en het band Porsche, dressuurcomité. heb grote die de steun ook de de gegeven, te Losonczy-Komjáthy, uitkomen. ben Grand had een Hongarije federatie was dressuursport, dat voortaan al Prix-ruiter heeft Hongarije. op Nadat lange goede vertelt Ik onder “Ik “Ik Hongaarse

Aken? WK

jaar geleden grote ben het laatste spelen naartoe ze pad op Hoewel naar Europees was beginnen dit naar beste Porsche heeft daarom kwalificeren Hagen. moeten Wereldkampioenschap het deelname in voor in zich internationale de droom. jaar geen leidt.” waar Ik geweest; het kampioenschap kampioenschap heel twee vijf evenals Aken mijn factoren ziet U25 deelname stap. langzaam gesteld, nemen concrete nooit kijken voor De aan Aken. koppels rijden, vier Hongaarse als stap “We we een seniorenkampioenschappen voor keuze doelen een Er toernooien het We kampioenschappen. nog mee, sportieve en aan veel

ook: Lees

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/imhotep-een-voorbeeld-van-de-uitstekende-neus-van-carl-hester/

Revue Bron: Pferde Horses.nl/