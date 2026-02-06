Diana Porsche en Imhotep maken een succesvol nationaal Grand Prix-debuut

Petra Trommelen
Charlotte Dujardin met Imhotep. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Eind 2024 werd Imhotep (v. Everdale), het voormalige Grand Prix-paard van Charlotte Dujardin, verkocht aan de Oostenrijkse amazone Diana Porsche. Na een periode van afwezigheid van de wedstrijdarena (onder andere vanwege haar zwangerschap) maakten Porsche en de door T. Huizing gefokte vosruin begin deze maand hun debuut in de nationale Grand Prix van Stadl-Paura. Met een score van 72,133 % wonnen ze hun proef, voor Raphael Netz met Sola Diva (69,200 %) en Charlotte Lenherr met Gentleman (68,067 %).


