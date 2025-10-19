Diede Heuvelman en Sanne Glissenaar bemachtigen podiumplaatsen op CDI Le Mans

Diede Heuvelman en Sanne Glissenaar deden vandaag goede zaken op CDI Le Mans. In de kür op muziek bij de pony's werd Heuvelman tweede met Bunteeichen Vivaldo en in de kür op muziek bij de junioren was het Sanne Glissenaar die het podium compleet maakte met Turmalin (v. Totilas).

Maud de Bruijn Door

Sanne Glissenaar werd eerder deze week al derde in de individuele proef bij de junioren en herhaalde dat kunstje vandaag opnieuw in de kür op muziek. Ze stuurde de 13-jarige Turmalin naar een score van 69.217%. De overwinning ging naar Mariam Gurtskaya met de in Nederland gefokte Forte H.R. (v. Vivaldi). Het duo scoorde 72.050%, waarmee ze ruim een procent voorbleven op de Belgische amazone Lea Pirlot.

Diede Heuvelman

Bij de pony’s was het Diede Heuvelman die ervoor zorgde dat het geen geheel Deens feestje werd. Zij stuurde Bunteeichen Vivaldo naar 71.925%, wat haar de tweede plaats opleverde. De overwinning ging naar de Deense amazone Lea Krogh-Rasmussen. Zij stuurde Hesselbjerge’s Francis naar 73.867%, waarmee ze unaniem bovenaan de leiding stond. Ook de derde en vierde plaats waren voor Deense amazones. Emma Sofia Elsass stuurde George 153 naar 71.433%, waarmee ze het podium compleet maakte. Maja Storgaard Buch werd vierde met Mr. Frosty Blue JR.

Bron: Horses.nl