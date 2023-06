Diederik van Silfhout en Dante US bovenaan in kür Geesteren

Nadat Diederik van Silfhout en Dante US (Dante Weltino x Sir Donnerhall) vrijdag al tweede werden in de Prix St. Georges, hebben ze CDI Geesteren vandaag sterk afgesloten. Van Silfhout reed de zevenjarige hengst, die in Geesteren zijn tweede internationale wedstrijd liep, in de Lichte Tour kür naar 78,475% en bleef daarmee ruimschoots voor op de concurrentie.

Vorige maand op het NK Dressuur waren Van Silfhout en Dante US ook succesvol. Toen werden ze vierde in de kür en vijfde in het Lichte Tour kampioenschap.

Vossers en Nekeman

Quinty Vossers en Inferno (v. Everdale), de nummers zeven van het NK Lichte Tour, werden vandaag tweede in de kür. Zij dansten naar een persoonlijk record van 75,667%. Denise Nekeman sloot haar internationale debuut met de thuisgefokte Kansas STH (v. Dante Weltino) af met 72,900% en de derde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl