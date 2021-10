Dijkshoorn en Westerink in top drie bij Pony’s in Le Mans

Maddy Dijkshoorn en Yasmin Westerink eindigde vanmiddag in de top drie bij de Pony's in Le Mans. Dijkshoorn werd tweede met de 14-jarige Boogie de L'Aube (v. FS Don't Worry). De pupil van Marlies van Baalen kwam uit op een totaal van 69,143%.

Dijkshoorn rijdt Boogie de L’Aube sinds juli, die zijn internationale carrière begon onder de Deense Emilie Thornby Ffinch. Daarna nam de Oostenrijkse amazone Felicita Simoncic de teugels over. Simoncic schopte het met Boogie de L’Aube tot het Europees kampioenschap van 2018 in Bishop Burton. Daarna kwam er een einde aan de ponytijd van Simoncic en werd de pony in training gezet bij Dressuurstal van Baalen.

Overwinning voor Dahl

Mette Dahl was een maatje te groot voor de twee Nederlandse amazones en trok de overwinning naar zich toe. Ze reed de ring binnen met de tienjarige KWPN’er George Clooney B.S (v. Caesar 171). Het paar scoorde 72,857%. Ze werd door alle juryleden aan kop geplaatst. De hoogste score van 73,857% kreeg ze van het jurylid bij H.

Westerink derde

Westerink werd derde met de 13-jarige Cognac IX (v. FS Chambertin). De proef van het paar werd beoordeeld met 68,095%.

