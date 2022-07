Dik 73% voor Micky Schelstraete en Jill Bogers, junioren winnen teamzilver

Nadat dinsdag Rowena Weggelaar en Lara van Nek op het Europees kampioenschap in Hartpury hun landenproef reden, was het vandaag de beurt aan Micky Schelstraete en Jill Bogers. Beide amazones presteerden ijzersterk: Schelstraete reed Knight Rider (v. Uphill) naar 73,818% en Bogers zette met Lennox U.S. (v. Grand Galaxy Win) 73,394% neer. In de landenwedstrijd won het juniorenteam van bondscoach Monique Peutz de zilveren medaille.

Zowel Micky Schelstraete als Jill Bogers behaalden vandaag een nieuw persoonlijk record. De score van 73,818% van Schelstraete en haar Uphill-zoon betekende de vijfde plaats. Bogers en de pas zesjarige KWPN-hengst Lenox U.S., die in het Britse Hartpury hun eerste wedstrijd in het buitenland rijden, eindigden met 73,394% op de zesde plaats.

Duitsland wint goud

Het goud ging naar Duitsland. Beste Duitse combinatie was vandaag Allegra Schmitz-Morkramer met Libertad (v. Londontime). Zij scoorden 75,758% en eindigden daarmee bovenaan.

Brons voor Britten

Het team van Groot-Brittannië won de bronzen medaille. Daaraan leverde Annabella Pidgley een grote bijdrage. Zij stuurde de merrie Espe (v. Escolar), die eerder opvallend presteerde in het jonge paarden-circuit, vandaag naar 75,151% wat goed was voor de tweede plaats.

Jill Bogers met Lennox U.S. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Uitslag landenproef dag 2

Totaal uitslag landenproef

Uitslag landenwedstrijd