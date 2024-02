Dik 74% voor winnend debuut Werth en Queenparks Wendy

Isabell Werth heeft in Le Mans haar gezamenlijke Grand Prix-debuut gemaakt met de tot Wendy de Fontaine omgedoopte Queenparks Wendy (Sezuan x Soprano). Bij twee van de vijf juryleden gingen Werth en de tienjarige DWB-merrie over de 75%, het jurylid bij E gaf met 72,50% de laagste score. Gemiddeld kwam er 74,348% op het scorebord te staan, wat goed was voor de overwinning.

Dressprod bracht vorige week het nieuws dat Werth de merrie van Andreas Helgstrand, Chateau de Fontaine en Madeleine Winter-Schulze in Le Mans voor het eerst aan de start zou brengen. Wendy maakte op achtjarige leeftijd haar internationale Grand Prix-debuut en over een periode van twee jaar reed Helgstrand op twaalf internationale Grand Prix-wedstrijden, met 74,370% als PR in de Grand Prix.

Ramel en Ruoste

Werth bleef bijna drie procent voor op Juliette Ramel, die tweede werd met Gideon K.H. (Rhodium x Krack C). De in Nederland gefokte ruin behaalde een score van 71.826% en verwees hiermee Henri Ruoste naar de derde plaats. De Fin reed de in Hannover goedgekeurde Quentano 2 (Quaterback x Dartagnan) naar 71.587%.

Uitslag.

Bron: Horses.nl