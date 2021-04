Video: Dik 75% voor debuut Semmieke Rothenberger en KWPN-merrie Flanell

Op CDI Mannheim reed Semmieke Rothenberger de KWPN-merrie Flanell (Apache x Don Schufro) vandaag voor de eerste keer de ring binnen. De amazone had zich geen mooier debuut kunnen wensen: de internationale juryleden beoordelen de Intermédiaire II met de topscore van 75,618%. Daarmee wonnen ze de U25-rubriek die geldt als inloopproef van de Piaff Förderpreis.

Familie Rothenberger kocht Flanell vorig jaar van Veronique Roerink. Roerink was met haar eigen fokproduct uiterst succesvol in de sport. Het duo werd zevende in de finale van het Wereldkampioenschap Jonge Dressuurpaarden bij de zesjarigen en stroomde moeiteloos door naar de Subtop.

Grand Prix-successen

In 2019 volgde met bijna 70% een fraai debuut in de Grand Prix. Vervolgens gingen de scores verder omhoog tot boven de 73%. In de kür van IICH Groningen was er dik 77% en daarna zou Roerink met Flanell het internationale Grand Prix-debuut maken. Door de verkoop aan Rothenberger zat dat er niet meer in.

Erbe en Lindner

In de Intermédiaire II van Mannheim eindigde Hanna Erbe en Carlos FRH (Carabas x Weltmeyer) als tweede. De combinatie, die vorig jaar deel uitmaakte van het team dat zilver won op het EK U25 in Hongarije, noteerde 73,824%. Ann-Kathrin Lindner en FBW Sunfire (San Amour I x Freudenfeuer) wonnen vorig jaar drie medailles op het EK U25 en later dat jaar de finale van de Piaff Förderpreis. In deze inloopproef werden ze derde met 73,441%.

Uitslag

