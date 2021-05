Dinja van Liere alsnog op long list Tokio

Gisteren bracht Horses.nl naar buiten dat Dinja van Liere, die met Hermès en Haute Couture tot het groepje best presterende Nederlandse Grand Prix-combinaties behoort, niet op de long list voor de Olympische Spelen in Tokio stond. Die lijst met potentiële OS-kandidaten werd in maart door bondscoach Alex van Silfhout ingediend. Vandaag meldt de KNHS dat Van Liere er alsnog op is gezet en het papierwerk in orde is gemaakt.