Dinja van Liere en Hartsuijker winnen kür met bijna 78%

Een dubbele overwinning voor Dinja van Liere in Exloo. De amazone stuurde, na haar winst in de Grand Prix Spécial met Hermès, de op Grand Prix-niveau nog relatief onervaren Hartsuijker (Johnson x Scandic) met een prachtige score van 77,960% naar de overwinning in de kür op muziek. Met die score nam ze dik drie procent voorsprong op Thamar Zweistra en Hexagon's Double Dutch, ook een zoon van Johnson.

Hartsuijker maakte eind april zijn internationale Grand Prix-debuut in Hagen en liep toen al naar knappe scores van 71,196% (GP) en 71,785% (GPS). In Exloo ging daar deze week een dikke schep bovenop. In de Grand Prix op donderdag stuurde Van Liere de hengst, die ze samen met Jan Pieter Dalsem in eigendom heeft, met 73,043% naar de vierde plaats. Vandaag liep de vos een prachtige, foutloze kür. Met name in de verzamelde stap had Hartsuijker nog wat spanning, maar met deze proef en score laat zijn amazone zien dat ze naast Hermès nog een toekomstig 80%-paard onder het zadel heeft.

Zweistra voor Van der Putten

Thamar Zweistra mocht voor de tweede keer vandaag de tweede prijs in ontvangst komen nemen. Met de KWPN-goedgekeurde hengst Hexagon’s Double Dutch liet ze een goede kür zien, maar ze kreeg wel een foutje in de eners. Zweistra maakte gebruik van de reservelijn, maar daar ontstond net bij de laatste wissel een klein foutje. Met 74,585% kreeg ze een net wat hogere score dan Marieke van der Putten en Tørveslettens Titanium RS2 (v. Totilas). De imponerende donkerbruine ruin liep voor de eerste keer zijn nieuwe kür, die hem heel goed past. In de galop, met name in de pirouettes, had Titanium last van wat spanning.

