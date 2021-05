Dinja van Liere en Haute Couture tweede met dik 72%

In het Duitse München-Riem bracht Dinja van Liere de merrie Haute Couture (Connaisseur x Krack C) vandaag voor de tweede keer uit in de internationale Grand Prix. Met de score van 72,587% werd het duo knap tweede in het Duitse dressuurgeweld.

Er had nog meer ingezeten voor Van Liere en de 9-jarige merrie. In de zigzag in galop viel Haute Couture even in draf wat een onvoldoende opleverde. De vijf juryleden beoordeelden de proef van 70,217% (Eisenhardt) tot 75,543% (Valerianova) en twee juryleden plaatsen de combinatie bovenaan. Samen met de score van het CDI-debuut vorige maand in Hagen, heeft het duo nu twee internationale B-scores op zak.

Zege naar Bon Bredow-Werndl

Met slechts een kleine voorsprong ging de overwinning naar Jessica von Bredow-Werndl. Zij reed Ferdinand BB (Florencio I x Lanciano) naar 72,739%. De top drie werd compleet gemaakt door Matthias Bouten en de KWPN gefokte en in Westfalen goedgekeurde hengst Meggle’s Boston (Johnson x Partout) met 72,435%.

Uitslag

Bron: Horses.nl