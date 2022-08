Dinja van Liere en Hermès debuteren in Herning met nieuwe kür

Het laatste dressuuronderdeel morgen op het WK in Herning, de kür op muziek, beloofde al super spannend te worden. Maar het wordt nóg spannender. Bronzen medaillewinnaars Dinja van Liere en Hermès (v. Easy Game) laten daar hun nieuwe kür in première gaan.

“Misschien nemen we een klein risico. Hermès kan heel scherp in zijn reacties zijn, dus dat wordt ook voor mij heel spannend. Ik heb met mijn trainer Rieky Young en eigenaar Joop van Uytert overlegd en we gaan ervoor. We zijn er al even mee bezig. Het is een moderne kür, met mooie lijnen. Een pittige proef om te rijden, thuis loopt hij dit goed door. De muziek past in ieder geval heel goed bij ons”, aldus Dinja van Liere.

Ook Bachmann Andersen rijdt nieuwe kür

De kür is geproduceerd door Boy de Winter. Hij maakte niet alleen voor Van Liere en Hermès een nieuwe kür maar ook voor Daniel Bachmann Andersen. Die rijdt zijn nieuwe kür morgen met Marshall-Bell (v. Blue Hors Don Romantic).