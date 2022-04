Dinja van Liere en Hermès winnen CDI4* Grand Prix in Hagen met 77,917%

Dinja van Liere is met Hermès (v. Easy Game) weer daar waar het buitenseizoen in 2021 stopte: met een zege in de Grand Prix op één van de meest prestigieuze wedstrijden in Duitsland. Na winst in de 5* Grand Prix van Aken in 2021 (78,022%) haakte Van Liere met de hengst van Joop van Uytert en Jan Anker vandaag op het Horses & Dreams concours in Hagen weer precies daar aan: 77,917% en winst in de CDI4* Grand Prix. Het Wilhelmus klonk dus in Hagen, da's al even geleden.

Na afloop van haar Grand Prix met Hermès, de eerste sinds de problemen in Doha en Den Bosch, is Dinja van Liere toch wel een beetje opgelucht. “We konden ook naar de Wereldbekerfinle in Leipzig, maar dat hebben we maar niet gedaan. Het leek me geen goed idee om daar weer zo’n heksenketel binne te rijden. Dus heb ik bewust gekozen voor dit buitenconcours. Maar toen de wind hard ging waaien, de tenten begonnen te klapperen en de honden gingen blaffen, kreeg ik het toch weer even benauwd. Maar dat bleek helemaal niet nodig, Hermès was heel goed op mij geconcentreerd en we hadden een heerlijke proef. Alleen bij het aanspringen in galop vanuit passsage was ik zelf even niet bij de les…”

De inmiddels tienjarige hengst van Joop van Uytert en Jan Anker liep een superproef in Hagen waarbij hij aanhaakte bij het niveau van Aken 2020. Het enige hakkeltje in de proef zat bij het aangalopperen vanuit passage, verder weer een ronde uit het boekje zoals we Hermès vorig jaar in het buitenseizoen hebben leren kennen in de Grand Prix.

Dinja van Liere en Joop van Uytert duidden de afgelopen tijd al aan dat de spanning die onder andere in Doha en Den Bosch de proef verstoorde waarschijnlijk te maken had met de weer gevulde tribunes op de indoorconcoursen. De twee gingen er vanuit dat het buitenseizoen Hermès goed zou doen en die voorspelling is in ieder geval in de Grand Prix van Hagen uitgekomen.

Wandres naar PR van 77,239%

Kasselmann-ruiter Frederic Wandres, die in Hagen een thuiswedstrijd rijdt, reed zijn toppaard Duke of Britain (v. Dimaggio) naar een persoonlijk record van 77,239%. Daarmee komt hij in de buurt van een plaatsje in het Duitse team, nadat hij in 2021 twee keer op de reservebank zat (Tokio en Hagen). De proef van Wandres en Duke of Britain was nog wat behouden. Dat is ook logisch omdat de eerste keer was na een langere pauze. In december startte Wandres Duke of Britain voor het laatst (in Londen) en in de eerste maanden van 2022 trainde Bianca Kasselmann Duke of Britain terwijl Wandres in Wellington was.

Bachmann-Andersen vraagt nog niet alles van Marshall-Bell

Ook Daniel Bachmann-Andersen stuurde de tienjarige Marshall-Bell (v. Blue Hors Don Romantic) nog iets voorzichtig door de proef op het eerste outdoorconcours in 2022. Bachmann-Andersen, die met Marshall-Bell, aanspraak hoopt te maken op een plaatsje in het Deense team voor het WK in Herning kwam op 76,261%.

Fry over de 75% met Dark Legend, 73% voor Rothenberger

Nadat Dark Legend (v. Zucchero) in de Wereldbekerfinale compleet van de leg was, was hij in Hagen weer in zijn gebruikelijke doen onder Charlotte Fry. De ruin van Gertjan en Anne van Olst ging ook over de 75 met 75,544%.

Semmieke Rothenberger, die met Flanell (v. Apache) pas sinds kort is overgestapt naar de senioren, kwam op een knappe score van 73,152%, goed voor de vijfde plaats.

Uitslag

