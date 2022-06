Dinja van Liere en Hermès winnen Spécial Exloo met 77,447%

Op CDI Exloo, de tweede observatiewedstrijd richting het WK in Herning, laten Dinja van Liere en Hermès er geen twijfel (mocht die er nog geweest zijn)over bestaan: zij horen in ieder geval in het team. Na winst in de Grand Prix gisteren (78%), was er vanavond ook winst in de Spécial. Met een vet nieuw record: 77,447%.

Het is al bijna een jaar geleden dat Hermès (v. Easy Game) zijn laatste Grand Prix Spécial liep met Dinja van Liere. Dat was in Rotterdam op de bewuste dag dat wereldkundig werd dat Hermès niet naar Tokio mocht. Inmiddels zijn de tranen al lang gedroogd én is Hermès ook nog een stuk zekerder geworden in de Grand Prix.

Misschien is het juist goed geweest dat er dit winterseizoen in de proeven twee keer een fikse miscommunicatie onstond, want het ziet er uit alsof Van Liere nu nog beter kan communiceren met Hermès en hem nog beter bij de les kan houden. Na een zeer geslaagde Grand Prix volgde er vandaag in Exloo een zeer geslaagde Spécial die door de juryleden werd beloond met 77,447% (76,277-79,574%).

Een kus van Jos Struys voor Hermès. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Thamar Zweistra en Ich Weiss

De tweede Zeeuwse die een goede kans maakt op een teamplaats is Thamar Zweistra met de negenjarige Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil), het duo dat zilver won op het NK. De schimmelhengst loopt de ene na de andere proef steady door en kwam uit de Spécial met 73,532% in Exloo (72,447-75,532%). Een nieuw record.

Thamar Zweistra met Hexagon’s Ich Weiss. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Indian Rock raakt de kluts een beetje kwijt

De negenjarige Indian Rock (v. Apache), die nog maar een paar Grand Prix-proeven in de benen heeft (één keer Subtop, twee proeven in Kronenberg, twee proeven op het NK en nu twee proeven in Exloo), werd met Emmelie Scholtens derde met 72,064%.

De hengst, die in Exloo zijn tweede Spécial liep (eerste op het NK), raakte in de proef een beetje de kluts kwijt en wist niet helemaal goed meer wat Emmelie Scholtens van hem wilde. Dat begon al in de eerste passage (waar Scholtens hem rustig even de tijd gaf om zijn ritme te vinden) en ook in de rest van de proef zaten nog een paar groene momenten.

Emmelie Scholtens met Indian Rock. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Het talent van de negenjarige hengst staat buiten kijf, nu is het een kwestie van kilometers maken maar er ook voor oppassen dat Indian Rock niet te moe wordt. Vandaag leek de Grand Prix een tikkie teveel voor de Apache-zoon.

Dream Boy, Hermès, Indian Rock en Ich Weiss ‘definitief’ voor Rotterdam

De kans om meer kilometers te maken krijgt Indian Rock binnenkort (naar alle waarschijnlijkheid) al. Op de KNHS kalender is namelijk te zien dat het team voor Rotterdam, de derde observatiewedstrijd voor Herning, onder voorbehoud staat. Dream Boy zal daar met Hans Peter Minderhoud zijn comeback maken en verder zijn ook Hermès, Indian Rock en Ich Weiss ‘definitief’ opgegeven voor de landenwedstrijd.

Naast CHIO Rotterdam geldt ook CHIO Aken nog als observatiewedstrijd voor Herning. Daar zal dan waarschijnlijk Marieke van der Putten, die vanavond in Exloo de kür nog rijdt met Titanium, aan de start mogen verschijnen. Verder kan het ook nog zijn dat Desperado nog weer instapt in het selectietraject richting Herning.

Uitslag