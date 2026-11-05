Dinja van Liere en Mauro Turfhorst maken super comeback na Aken: Met nieuw PR bovenaan in Verona

Ellen Liem
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Dinja van Liere en Mauro Turfhorst maken super comeback na Aken: Met nieuw PR bovenaan in Verona featured image
Dinja van Liere met Mauro Turfhorst N.O.P. Foto: Danielle Smits/ www.arnd.nl
Door Ellen Liem

De pas negenjarige Mauro Turfhorst N.O.P. (Zonik x Negro) ontwikkelde zich in korte tijd tot het top Grand Prix-paard van Dinja van Liere en dat liet de combinatie ook zien op het WK in Aken. Na Aken kreeg de hengst een wedstrijdpauze en vandaag verscheen hij in Verona voor het eerst weer in de ring. En hoe: met een nieuw persoonlijk record van 75,652% liep Mauro met Van Liere in zijn allereerste indoor Grand Prix naar de zege.


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