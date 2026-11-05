Dinja van Liere en Mauro Turfhorst maken super comeback na Aken: Met nieuw PR bovenaan in Verona

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Lovend jurycommentaar

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tweede Pearce PR met

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met op drie Sysojeva foutje

in derde de in het de paarden de Sysojeva ze in Gosciszow als en die de werd Opglabbeek, en plaats. week top heeft. WK vorige tienjarige Vandaag om de Aken Sandra liep serie Las, gedrukt won. merrie de de van meeste Bialy werd werd zowel twee een de kür drie Na in GP-kilometers Grand in door het de Derde (v. de in met Maxima met 74,087% Wierzbna de de Millennium), fout waar Prix Verona benen CDI’s Bella score

scoort Ook 70+ Carrascosa

70%. combinaties hij Frizzantino ook elf scoorde werd 70,500%. deze de met Carrascosa (v. Borja in vierde FRH Met Grand boven Finest) Prix de Van

Uitslag

Horses.nl Bron: