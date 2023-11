Dinja van Liere: ‘Ik ga all-in voor de Spelen in Parijs’

Nadat Dinja van Liere door de FEI-kwestie over de registratie van Hermès op de Olympische Spelen van Tokio noodgedwongen langs de kant stond, doet de topamazone er alles aan om er volgend jaar in Parijs bij te zijn. "Ik laat niets meer aan het toeval over, ik streef ernaar drie paarden Grand Prix-klaar en in vorm te hebben voor Parijs”, vertelt Van Liere.

Dinja van Liere maakt over twee weken op CDI Stockholm haar rentree met Hartsuijker (v. Johnson) en ook haar WK-bronzen Hermès N.O.P. (v. Easy Game) is weer in training. “Gelukkig is Hartsuijker nu weer helemaal fit. Want anders zou ik niet met hem naar Zweden gaan. Hermès loopt ook weer goed, maar met hem ben ik nog aan het opbouwen. Ik ben nu weer een maandje met hem bezig. Ik neem echt de tijd voordat ik weer een wedstrijd met hem rijd.”

Drie paarden voor Grand Prix

Naast Hartsuijker en Hermès heeft Van Liere voor het hoogste niveau ook de beschikking over Vita di Lusso (v. Vitalis). Met deze achtjarige ruin maakte de amazone vorige maand een uiterst geslaagd debuut in de Intermédiaire II en hij is klaar voor de overstap naar de Grand Prix. Dat liet het duo onlangs ook liet zien op het dressuurseminar van de KNHS Congresweek.

Wereldbekerseizoen

Alles bij Van Liere is gericht op de Olympische Spelen van 2024. “Daarvoor ga ik all-in”, vervolgt Van Liere. “Alle keuzes die ik nu maak, zijn erop gericht om goed voor de dag te komen in Parijs. Ik ben deze winter bijvoorbeeld niet bezig met plaatsing voor de wereldbekerfinale. Die is in april in Saoedi-Arabië. Ik wil niet een paar maanden voor de Olympische Spelen nog een verre vliegreis maken met één van de paarden. Ik zal heus nog wel een paar World Cups rijden, maar dat is dan puur om wedstrijdritme op te doen met Hermès en Hartsuijker.”

Bron: Horses.nl / KNHS / PZC