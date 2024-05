Dinja van Liere in vijfde TeamNL Road to Paris-video

De KNHS maakt in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs een reeks video's. In de vijfde aflevering gaat de KNHS op bezoek bij Dinja van Liere. De amazone, die twee jaar geleden individueel brons won op de Wereldkampioenschappen in Herning, heeft uiteraard haar pijlen gericht op de Spelen in Parijs. Deze week rijdt ze het NK Dressuur met Hermès N.O.P. (v. Easy Game), Hartsuijker (v. Johnson TN) en Vita di Lusso (v. Vitalis).

Dinja van Liere vertelt in de video meer over hoe ze in aanraking is gekomen met de paardensport en hoe dit haar droombaan is geworden. Ze vertelt over haar drie top paarden Hermès N.O.P., Hartsuijker en Vita di Lusso en hoe zij zich voorbereidt op de Olympische Spelen van Parijs.

Bron: KNHS