Dinja van Liere met McLaren derde in Intermédiaire I Compiègne

Dinja van Liere werd vanmorgen met de KWPN-hengst McLaren derde in de Intermédiaire I in Compiègne. De jury waardeerde hun proef met 68,029%. De juryleden waren verdeeld over de proef van Van Liere. Het Mexicaanse jurylid Maribel Alonso De Quinzanos plaatste het paar aan kop, maar het Franse jurylid Anne Prain vond de proef een zevende plaats waard. Gisteren maakte Van Liere met de zevenjarige Morricone-zoon hun internationale debuut, die ze winnend afsloten. In de Prix St. Georges scoorde ze 71,441%.

Nanna Skodborg Merrald moest gisteren nog genoegen nemen met de derde plaats met de zevenjarige KWPN’er Blue Hors Monte Carlo TC (v. Dream Boy), maar pakte vanmorgen de winst. De Deense topamazone reed het fokproduct van Tim Coomans naar de winnende score van 71,588%. Skodborg Merrald was met Blue Hors Montecarlo TC de enige die boven de 70% scoorde.

Dunn weer tweede

Jessica Dunn eindigde net als gisteren op de tweede plaats met de elfjarige Dan Its Carston (v. Durable). De Britse amazone ontving 69,441%. In maart vielen ze ook in de prijzen in Lier en wonnen ze de Intermédiaire I met 72,294%.

Nekeman net buiten top drie

Denise Nekeman tekende vanmorgen voor de vierde plaats met de negenjarige KWPN’er Kansas STH (v. Dante Weltino). De jury had voor hun proef 67,765% over.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl