Dinja van Liere met records bovenaan in Verona: ‘Mauro is sterker en volwassener geworden’

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Hartstikke jong

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Eerste internationale GP-zege

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Geen Mauro Wereldbekerfinale voor

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artikel eerder verscheen in Dit Paardenkrant. de