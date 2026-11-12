Dinja van Liere met records bovenaan in Verona: ‘Mauro is sterker en volwassener geworden’

Ellen Liem
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Dinja van Liere met records bovenaan in Verona: ‘Mauro is sterker en volwassener geworden’ featured image
Dinja van Liere met Mauro Turfhorst N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

De opmars van Dinja van Liere en de pas negenjarige hengst Mauro Turfhorst N.O.P. (Zonik x Negro) gaat in hoog tempo verder. Eind maart liep de hengst zijn allereerste Grand Prix-proef en enkele maanden later maakte hij al deel uit van de Nederlandse ploeg op het WK in Aken. Bij hun rentree in Verona liet de combinatie afgelopen donderdag en vrijdag zien alweer progressie te hebben gemaakt, met overwinningen in zowel de Grand Prix als de Kür. Beide proeven leverden een nieuw persoonlijk record op: 75,652% en 84,225%.


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