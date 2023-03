Dinja van Liere: ‘Met veel publiek wordt Hermès overenthousiast’

“Ik had Hermès net wat te scherp vanuit het losrijden. Dat was wat het probleem in de proef. Als er veel publiek is zoals vandaag, dan wordt Hermès wat overenthousiast. Ik ben wel heel blij met de progressie die we maken”, vertelt Dinja van Liere die de hengst Hermès N.O.P. (Easy Game x Flemmingh) naar een fraaie tweede plek stuurde in de Wereldbeker kür op The Dutch Masters.

Dankzij de tweede plaats in Den Bosch eindigde Van Liere op de derde plaats in de eindstand van het wereldbekerklassement van de West-Europese liga. Van Liere weet echter nog niet met welk paard ze deelneemt aan de finale in april in Omaha. “Hermès krijgt nu wat rust en Hartsuijker heeft al even vakantie. Met hem kan ik zo weer aan de gang.”

Van Silfhout tevreden

Bondscoach Alex van Silfhout is tevreden met zes combinaties uit zijn kaders bij de beste tien, zowel in de Wereldbeker kür als op donderdag in de Grand Prix. “In de breedte groeien we nog steeds. Emmelie Scholtens en Kirsten Brouwer waren er dan nog niet eens bij hier in Den Bosch. Ik hoop dat we met drie combinaties naar Omaha mogen. Het is nog even afwachten of Marieke van der Putten een uitnodiging krijgt. Ik ben toch blij hoe we in dit wereldbekerseizoen gepresteerd hebben.”

Video: Equestrian Communication

Bron: Persbericht KNHS / Horses.nl