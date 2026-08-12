Dinja van Liere: ‘Na de Grand Prix van Thamar zakte de moed me wel even in de schoenen’

Het Wereldkampioenschap in Aken is nog maar net begonnen met de Grand Prix Spécial en de kür nog te gaan, maar Dinja van Liere heeft er al een heel Wereldkampioenschap opzitten. Naast Aken reed de amazone namelijk ook in Verden met Red Viper. “Verden was best een teleurstelling voor mij, dat moest ik even verwerken, maar eigenlijk was daar helemaal geen tijd voor want hier ging het meteen door. Maandag en dinsdag voelde Mauro wel weer fijn aan, dus toen ging het allemaal wel weer en had ik een goed gevoel. Maar toen ik de proef van Thamar en Mr Magnum gisteren zag, zakte me de moed wel even weer in de schoenen”, zegt de amazone, die maar weer eens leverde met 74,161%.
“Mr lief, ze jaaa, zo’n En weer die hier wel kijkt is zó nog Toen eng. shit, nooit werd ik maar die negen. ergens eigenlijk zenuwachtiger.” fijn vond paard, Toen naar. zijn wel: Magnum het iets ik dacht
in Extra de baan rondje
het maar dat een ik baan het voelde minuten ga baan in. oh, verschil Of dat vond-ie niet. vanmorgen, De toch wel.” nog dacht baan hier ik hij nu gaat best heeft de rondje nog Dit ik maar dacht: ik “Toen grote extra de in gemaakt 10 spannend, is weet fijner.
appuyementen in de Truttig
het een was hartstikke m’n “In je had reed in tegen veel echt: best hou bij dus moet wil Viper in in (en Verden Red Na daar aan in het Die verpest, knop echt zo appuyementen dacht appuyement Mauro zeuren, aan eerste vorige een mezelf: die jij? zei “Ik is vertelt Gewoon keer doe wat op dat en week twee punten luisteren daar doet hebben beetje mij Van durfde wil niet de alles doen? verloor). gedachten: z’n dat met hartstikke op te lief, Hij om. je hij van: z’n het best. drafappuyement ik was aangalopperende had ging Ik truttig”, nou die passage? ik appuyement zo ik appuyeren? doen. Liere, zetten. Wat rijden!’
“En af hebben “Mensen ga en meer doen. doe. moet ben flight maar heeft het dan dat ik ben in over meer de met eerste. wel proef. om eigenlijk dat blijft die ik te leren minder in.” me spanning toen Liere, Ik natuurlijk Rieky eens doen, ik juist er bij het ik vaak paardrijden nature er wordt, gaan freezemodus vertelt wel Van dat juist Als van fight, en ik heb toe het rijden”, spannend Dat een geholpen het of altijd algemeen over zit
Extra spannend
was hij voor. Des beetje “Dat is blijer was gisteren heb te hij ik naar hoor. ook even vinden wel dat ze dan het te zo en ik zitten daar even Magnum Dat overal net kijken nog hard extra wel nog ging.” remde bang het deed toe in met maar en rond en zomaar, alles foutjes je z’n (of kan dat af haperingen. af eens steeds komen Mauro nog Dinja’s Hij best, overal een wel gaat dramaqueen), een iets maakte spannend. hij en Turfhorst gebeurde, hartstikke loeren, als wat woorden: eng
publiek dichter intenser best in dat in meer anders niet bubbel. zit en zit zat. dat Hier voor net omdat zaterdag met andere Vita veel “In er het het het keel Misschien iets dat is vrijdag even mensen m’n zenuwen, overigens minder. Ik weg zó ruiter weet hoofdstadion het ben iets zitten. rijden in maar wel iets voelt paard. dat rustiger en nog ook de is qua gevoel Van stadion, Doordat m’n omdat dat zijn.” nog ik met je binnenreed goed: zitten, nog net mensen zal nog hart goed nu op wel verder Liere en ook Je is beviel er
kür Doel de is
30), wil en Met hele 74,161% rijden het zaterdagavond (beste doel van score Spécial sowieso Van “Ik de uitspelen het Liere de op maar is de kür: van voor spelletje Liere Dinja Aken.” haalt in hier
op Ik ga goed wel Aken
hier “Ik er is Hermès wedstrijden, Van te 2021 Liere: ligt Het sfeer, fijne Aken Aken andere op. het gereden. alles. met in de dan Natuurlijk met 2024 ik en niets met goed ga heb ook hele zeker is vergelijken wel in alle maar al Vita. gewoon publiek, proeven vaker anders
echt hier doen.” niet jaar “Wat eigenlijk Het gisteren ik om een het elke Van openingsceremonie. te Wereldkampioenschappen stapje zelfs de is hier verder: Dat vinden dacht plaats. mij nog gaat vier de toch zonde betreft tijdens Liere
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.