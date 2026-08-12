Dinja van Liere: ‘Na de Grand Prix van Thamar zakte de moed me wel even in de schoenen’

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Dinja van Liere: ‘Na de Grand Prix van Thamar zakte de moed me wel even in de schoenen’ featured image
Dinja van Liere met Mauro Turfhorst N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Het Wereldkampioenschap in Aken is nog maar net begonnen met de Grand Prix Spécial en de kür nog te gaan, maar Dinja van Liere heeft er al een heel Wereldkampioenschap opzitten. Naast Aken reed de amazone namelijk ook in Verden met Red Viper. “Verden was best een teleurstelling voor mij, dat moest ik even verwerken, maar eigenlijk was daar helemaal geen tijd voor want hier ging het meteen door. Maandag en dinsdag voelde Mauro wel weer fijn aan, dus toen ging het allemaal wel weer en had ik een goed gevoel. Maar toen ik de proef van Thamar en Mr Magnum gisteren zag, zakte me de moed wel even weer in de schoenen”, zegt de amazone, die maar weer eens leverde met 74,161%.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant