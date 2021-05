Dinja van Liere niet op long list Tokio, KNHS: ‘Wordt aan gewerkt’

Met ruim 74% in de Grand Prix en 75% in de Grand Prix Spécial op CDI4* München én ook al scores in die richting op de twee K&U-wedstrijden in februari behoren Dinja van Liere en de negenjarige Hermès (v. Easy Game) tot de beste combinaties van Nederland op dit moment. Ook met Haute Couture scoort Van Liere flink in de Grand Prix. Toch staat de dertigjarige amazone voorlopig nog niet op de long list voor de Olympische Spelen in Tokio.

“Dat klopt”, bevestigt KNHS woordvoerder Jantien van Zon. “Maar er wordt hard aan gewerkt om haar alsnog op de lijst te krijgen. We hopen deze week uitsluitsel te krijgen of het lukt en we ook voor haar de accreditaties in orde krijgen. De aanvraag daarvoor is ingediend”

De definitieve long lists voor Tokio (voor alle disciplines) worden binnenkort ook gepubliceerd door de KNHS. Dan zal blijken of het gelukt is.

In maart niet op lijst

De eerste lijst werd door bondscoach Alex van Silfhout in maart ingediend. Hoewel Dinja van Liere toen al 73,44% en 75,76% in de Grand Prix in Tolbert (13-14 februari) en 74,72% in de Grand Prix Spécial in Utrecht (26 februari) had gescoord met Joop van Uyterts Hermès, kwam ze niet op zijn eerste lijstje.

Scores

Daarna liep Hermès internationaal in Hagen (GP: 69,391%/ kür: 73,205%) en in München (GP: 74,174% / GPS: 75,17%)

Ook met Haute Couture zette Van Liere al mooie resultaten neer: twee keer rond de 72% (GP) in Tolbert, 74% (GPS) in Utrecht, dik 72% in de Grand Prix en de Grand Prix Spécial van Hagen en in München: 72,587% in de Grand Prix en 74,043% in de Grand Prix Spécial.

Bron: Horses.nl