Dinja van Liere opnieuw tweede met Haute Couture in München

Dinja van Liere werd zojuist tweede in de Grand Prix Spécial in München, die deel uitmaakte van de CDI3*-wedstrijd. Van Liere reed de ring binnen met de negenjarige KWPN'er Haute Couture (v. Connaisseur). Het paar zette een score op het scorebord van 74,043%. Met deze score moest ze alleen Jessica von Bredow-Werndl voor laten. In de Grand Prix eindigde Van Liere ook op de tweede plaats met 72,587%.