Dinja van Liere over winnende comeback: ‘Ik vond het best spannend’

Hermès in Tot en Sönke niet echt Hermès 75,522%, Grand jaar en van Ingrid geblesseerd Omaha Dinja (Fendi). Spelen. de meer zijn Wereldbekerfinale won met Fontaine), de op de En vandaag: (Wendy Game) te herstel Nadat Klimke vóór een in nemen vorig besloot Werth combinatie haar met Isabell in de jaar (Franziskus kwam de Olympische Patrik Kittel Prix team op dan om CDI voor focus te Liere FRH) de tijd Rothenberger (Jovian), (v. N.O.P. de Aken zo ring. de Easy raakte leggen

doet en weer het spannend het ben ik Liere. er van maar vond “Maar vertelt comeback”, even.” staat toch Dinja “Ik hij best super deze tevreden,

proefje Rustig mooi en

ook iets proef appuyementen en terug.” merkte de proefje een hoefslag hij kwam. impuls de teveel waar in iets “Ik ik was de door terug op Onder weinig teveel kwam Gedurende en wat te dat vroeg er voorwaartse de kwam komen. ik andere lijn proef mooi rijden, aan relaxed en vooral te wilde de laatste hij rustig

nog beter kan veel Hij

concours. we fanatiek.” dat ‘ie terug ik te had in dik blij ook nog heel is dat mee beter nog dat 75% van het voren mij Liere vooral van ben volgens weet een niet ik zeker maar dat is hoofd, is een beter en En ‘maar ook: hij Van kan’. hartstikke “Ik weer score tevreden, is op is weet Ik m’n score kunnen. Met hij

de Spécial nog met Van Morgen rijdt ook Hermès. Liere

Bron: Horses.nl