Dinja van Liere stijgt bijna 40 plaatsen op FEI Wereldranglijst

Dinja van Liere heeft een reuzensprong gemaakt op de FEI Wereldranglijst voor ruiters en amazones. Ze steeg van plaats 62 naar dertien, wat vooral te danken is aan haar dubbele overwinning met Hermès N.O.P. (v. Easy Game) op CHIO Rotterdam. Nieuw in de top tien zijn Carl Hester en Daniel Bachmann Andersen.

Carl Hester heeft zijn 25e plaats ingeruild voor een tiende. De Brit deed met Fame (v. Bordeaux) goede zaken in Hickstead en Wellington. Ook met En Vogue (v. Jazz) verzamelde hij rankingpunten in Wellington. Daniel Bachmann Andersen steeg drie plaatsen, van twaalf naar negen. De leiding is nog altijd in handen van Jessica von Bredow-Werndl. Zij wordt gevolgd door Isabell Werth, Charlotte Fry en Charlotte Dujardin. Emmelie Scholtens is met haar achtste plaats de beste Nederlander op de lijst.

Ranglijst paarden

Op de ranglijst voor dressuurpaarden vormen Von Bredow-Werndls TSF Dalera BB (v. Easy Game), de inmiddels gepensioneerde Emilio (v. Ehrenpreis NRW) van Isabell Werth en Imhotep (v. Everdale) van Dujardin de top drie. Everdale (v. Lord Leatherdale) van Fry staat op vier en Indian Rock (v. Apache) van Scholtens op acht. Nieuw in de top tien zijn Vayron (v. Vitalis) van Bachmann Andersen en Wendy de Fontaine (v. Sezuan) van Werth. Carl Hesters Fame maakte de grootste sprong: hij steeg van 212 naar elf.

Ranglijst atleten.

Ranglijst paarden.

Bron: Horses.nl