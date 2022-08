Dinja van Liere te gast bij Langs de Lijn: ‘Mijn opa was de grondlegger van mijn carrière’

Dinja van Liere was gisteren te gast in het NPO Radio 1 programma Langs de Lijn en Omstreken. Ze vertelt daarin openhartig over haar liefde voor de sport en over het belang van een goede eigenaar, maar ook over hoe haar opa de grondlegger van haar carrière was. "Als ik dan een medaille win, dan denk ik aan hem".

Voor Dinja van Liere, die recent twee bronzen medailles won op het Wereldkampioenschap in Herning, begon de droom van een professionele carrière in de paardensport al op jonge leeftijd. “Mijn opa heeft het allemaal op gang gebracht. M’n oma is op best jonge leeftijd overleden, net iets voor mijn zevende verjaardag. Ze gingen met z’n tweetjes altijd heel veel leuke dingen met elkaar doen, dus daarna heeft m’n opa zich volledig op mij gestort”, vertelt de amazone in het radioprogramma.

Grondlegger

Na acht manegelessen kocht haar opa een pony voor Van Liere. “Hij ging iedere dag met mij naar die pony en ook al had hij niet heel veel geld, heeft hij me verwend waar hij kon. Hij hielp me overal bij en hij was echt de grondlegger. Als ik een medaille win, dan denk ik ook aan hem.” Vorig jaar kwam Van Liere’s grootvader te overlijden, een week na het NK, waar ze zich in de kijker van bondscoach Alex van Silfhout reed. “Hij was daarvoor al slecht, maar het is net alsof hij daar nog op gewacht heeft. Het was een erg moeilijke tijd. Toen mocht ik naar de Olympische Spelen en kwam het gedoe met het paspoort, maar ik ben blij dat hij dat niet meer heeft meegemaakt, hij was daar ook kapot van geweest.”

Olympische droom

Door een fout van de FEI zag Van Liere haar Olympsiche droom vorig jaar in rook opgaan, maar inmiddels droomt ze van Parijs 2024. Ze benadrukt in het gesprek het belang van een goede eigenaar of sponsor en is blij dat ze in Joop van Uytert een eigenaar heeft die, net zoals zij zelf, voor de sport wil gaan. “Joop wil Hermès graag houden, in ieder geval tot na de Olympische Spelen hebben we afgesproken. En hij heeft een mede-investeerder gevonden in Jan Anker. Daarnaast is Hermès nu door Stichting N.O.P. vastgelegd. Dat wil zeggen dat zij de eigenaar ondersteunen met een budget in de maand om hem voor de Spelen te kunnen behouden.”

Luister hier het hele fragment (vanaf 35 minuten)

Bron: NPO Radio 1