Dinja van Liere wint ook Intermediaire I kür op muziek op Indoor Friesland

De eerste rubriek van het avondprogramma op dag twee van Indoor Friesland 2023 in het WTC Expo te Leeuwarden was de Kielstra Kraanverhuur Prix Intermediaire kür op muziek en ook deze werd gewonnen door Dinja van Liere. Haar partner in deze was de zevenjarige hengst Vaderland (Vitalis x Krack C). Met een fraaie score van 76.120% wonnen ze de kür. Marlies van Baalen werd tweede voor Charlotte Fry die zich als derde mocht opstellen.

Als tweede mocht Olympisch amazone Marlies van Baalen zich opstellen. Marlies zadelde hiervoor de elfjarige merrie Hulana T (Ampère x Florencio) en scoorde 74.265%. De derde plaats was voor nog een Olympisch amazone, de Engelse wereldkampioene Charlotte Fry. Charlotte startte de negenjarige ruin Jackson (Everdale x Negro) en behaalde een score van 73.810%.

Tweede internationale wedstrijd van Haluna T

Marlies van Baalen: “Dit is pas de tweede internationale wedstrijd van Hulana T en onze eerste kür op muziek. Hulana heeft eerst zeven veulens gehad en ik rijd haar nu twee jaar. Ik ben dan ook super blij met dit resultaat. In een entourage als deze en in zo’n sterk deelnemersveld zo presteren! Ze is super lief, het is zeker geen merrie merrie.”

Op termijn voor de verkoop

Marlies wijst ons op de eigenaresse, maar ook fokster van Hulana die duidelijk geniet van alles. Eigenaresse Emmie Twint: “De moeder van Hulana had ik al, zij liep ook Lichte Tour en ik was gek van de hengst Ampère. Die combinatie heeft goed uitgepakt. Hulana is een echte stempelmerrie geworden. Haar goede achterbeen en karakter geeft ze altijd door. Al haar veulens hebben de Nationale Merrie Keuring gehaald. Van de zeven veulens die ze heeft gekregen, heb ik er nog vijf. De oudste twee zijn verkocht. Jaren geleden vroeg Coby, de moeder van Marlies, mij al eens of Hulana te koop was. Dat was ze toen niet, maar inmiddels staat ze dus wel bij Marlies op stal. Op termijn is ze voor de verkoop, maar voorlopig wil ik nog van haar genieten.”

Harmonieus met veel souplesse en balans

Nederlands jurylid bij H in deze rubriek, Patricia Wolters: “Ik heb genoten van deze rubriek. De top vier waren stuk voor stuk mooie, technisch goed voorgestelde küren en ik kon echt mijn punten kwijt. Winnares Dinja van Liere stak er voor mij bovenuit door haar zijgangen, balans en muziek. Het beeld tussen haar en Vaderland was harmonieus met veel souplesse en balans. Dit alles hier op Indoor Friesland. Het is een aanwinst voor de Nederlandse paardensport dat dit evenement weer terug is. Het is hier gezellig, er heerst een goede sfeer en de organisatie is geweldig.”

Uitslag

Bron: Indoor Friesland