Dinja van Liere wint WB-Kür, Emmelie Scholtens tweede

In de Grand Prix eindigde Dinja van Liere gisteren met Hermès N.O.P. (v. Easy Game) op de derde plek, maar vandaag in de WB-Kür ging het paar er met een score van 85,815% met de overwinning vandoor. Een van de juryleden was het niet eens met de eerste plaats, maar met haar score stond Van Liere zowat twee procent los van de rest. Emmelie Scholtens werd tweede met Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) en Charlotte Fry maakte met Everdale (v. Lord Leatherdale) de top drie compleet.

“Ik was heel blij met hoe hij zich vandaag liet zien”, vertelde Van Liere na afloop. “Gisteren hadden we nog veel last van de spanning, vandaag was dat echt al veel beter. Ik ben van plan om nog een paar wereldbekerkwalificaties te rijden en dan de finale in Omaha. Het zou cool zijn als ik daar zou kunnen rijden. En verder is volgend jaar het EK natuurlijk heel belangrijk, daar wil ik mij zeker ook op gaan richten.”

Scholtens tweede

Scholtens eindigde gisteren in de Grand Prix op de vijfde plek, maar had Desperado vandaag nog beter voor elkaar en werd tweede met een totaal van 83,865%. “Desperado voelde geweldig vandaag en hij ging ook nog beter dan gisteren. Ik hou van de sfeer hier in Mechelen en hij ook”, vertelde de amazone na afloop op de persconferentie. “Ik ben blij dat ik met Desperado en Indian Rock twee paarden heb voor de wereldbekerkwalificaties en ik wil zeker in Amsterdam en Den Bosch nog rijden.’’

Top drie

Fry en Everdale kregen 83,725% en maakten de top drie compleet, waarmee het podium volledig gevuld werd met Nederlandse hengsten. Marieke van der Putten en Torveslettens Titanium RS2 (v. Totilas), die gisteren de Grand Prix wonnen met 75,978%, kregen vandaag 81,355% voor hun Kür en eindigden daarmee op de vierde plek.

Tussenstand Wereldbeker dressuur, na 6 van de 11 wedstrijden

Ingrid Klimke (Dui), 55 pnt Megan Borbancon (Fra), 52 pnt Thamar Zweistra (Schore), 51 pnt

