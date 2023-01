Dinja van Liere wint WB-wedstrijd dressuur Jumping Amsterdam 

Amazone Dinja van Liere werd emotioneel toen ze na haar overwinning voor een uitverkochte RAI bij Jumping Amsterdam de wereldbekerwedstrijd Kür op Muziek won. “Ik ben heel, heel blij.” Met de elfjarige hengst Hermes N.O.P. vestigde Van Liere een nieuw record met een score van 87.005 procent. Daarmee bleef ze de Duitse Isabell Werth voor. Dankzij haar zege, de tweede van het seizoen na Mechelen, lijkt Van Liere zeker van deelname aan haar eerste wereldbekerfinale in april in Omaha.

Wat een geweldige proef toonde Dinja van Liere aan de vijf juryleden en aan de duizenden enthousiaste dressuurliefhebbers in de RAI. Hermes N.O.P. demonstreerde wederom dat het één van de beste paarden is en Dinja hoort na haar twee bronzen medailles op het WK vorig jaar nu echt tot de besten van de wereld.



“Ik ben heel, heel blij”, vertelt een gelukkige Van Liere. ”Hermes N.O.P. voelde gisteren in de Grand Prix al zo goed. En vandaag was hij echt ‘on fire’ in de Kür op Muziek. Ik ben heel trots dat hij steeds beter wordt. Ik had de score van Isabell gezien en dacht dat gaat niet lukken om die te verbeteren. Maar Hermes N.O.P. was fantastisch, ik kon hem heel fijn rijden en we hadden geen fouten. Het publiek was echt geweldig. Het maakte me emotioneel toen ik de baan verliet en ze op de banken stonden. Dat was een wauw-gevoel.”

Minderhoudt, Scholtens en van der Putten

Hans Peter Minderhoud is terug aan de top met zijn vijftienjarige hengst GLOCK’s Dream Boy. Met een zeer goede proef reed de routinier uit Oosterbeek zich naar de zesde plaats in de topwedstrijd, waarin tien van de vijftien combinaties boven de 80 procent scoorden. Precies achter Minderhoud reed Emmelie Scholtens haar imponerende Desperado naar plaats 7. Het ziet er voor TeamNL goed uit met ‘nieuwelingen’ Kirsten Brouwer en Foundation, die tiende werden met hun nieuwe, niet eerder gereden Kür op Muziek. Op vrijdagmiddag verraste Brouwer met de vijfde plaats in de Grand Prix en was ze na winnares Dinja van Liere de beste voor Nederland. Marieke van der Putten was de vijfde uit het team van bondscoach Alex van Silfhout in de RAI op plaats 12.

Alex van Silfout met vertrouwen richting de zomer

Bondscoach Alex van Silfhout reageert tevreden: “Ik ga met vertrouwen de zomer tegemoet. We hadden hier vijf combinaties aan start en vier daarvan reden een score boven de tachtig procent en één tegen de 80 procent. Dan mogen we op dit moment heel tevreden zijn. In de Grand Prix is ook goed gepresteerd. Ik was heel blij met het optreden van Kirsten Brouwer. En ook dat Hans Peter en GLOCK’s Dream Boy hun vorm weer terug hebben. Dinja die wint twee keer en die rijdt hier zo koel, daar kan ik alleen maar heel tevreden mee zijn.”

Er volgen nog drie wedstrijden in de wereldbeker in deze league: Neumünster, Gothenburg en ’s Hertogenbosch. De finale is half april in Omaha. Dinja van Liere lijkt nu wel zeker van deelname met de vierde plaats in de tussenstand. Ze heeft naast de hengst Hermes N.O.P. ook de mogelijkheid om met haar andere paard Hartsuijker te starten in de finale.

Tussenstand Wereldbeker West-Europese league, na 8 van de 11 wedstrijden

Isabell Werth, 74 pnt Ingrid Klimke, 68 pnt Benjamin Werndl, 65 pnt Dinja van Liere, 64 pnt

Uitslag

Bron: persbericht