Dirk-Jan van de Water begint sterk in Hongarije

Dirk-Jan van de Water is met zijn jonge paarden sterk begonnen aan de eerste dag van CDI Pilisjászfalu in Hongarije. In de rubriek voor zesjarigen was het internationale debuut met Kaboom (Johnson x OO Seven) goed voor de winnende score van 82,600%. Ook met Jack Black WW (v. Hofrat) reed Van der Water zich in de top drie. Met deze zevenjarige hengst scoorde hij 70,590%.