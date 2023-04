Dirk-Jan van de Water derde in Prix St. Georges Troisdorf

Dirk-Jan van de Water is met Jemima LH (Everdale x Don Gregory), de halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Diego, derde geworden in de Prix St. Georges op CDI1* Troisdorf. Van de Water kreeg 69,118% voor zijn proef. Léonie Guerra uit Liechtenstein stuurde de Grey Flanell-dochter Galina met 72,206% naar de overwinning. Guerra won ook de Grand Prix U25, daar was er een tweede plaats voor Carlijn Vaessen en Fossbury (v. Ampère).

Jemima LH begon haar carrière onder het zadel van de Hongaarse Gabriella Érdi, die haar in 2019 op het WK Jonge Dressuurpaarden reed. Ook won ze twee jaar op rij zilver op het Hongaars kampioenschap voor jonge dressuurpaarden. In december 2020 bracht Eurodressage het nieuw naar buiten dat de merrie haar carrière vervolgde onder het zadel van Marten Luiten. Van een gezamenlijk debuut kwam het echter niet. Inmiddels heeft Van de Water de merrie onder het zadel en in Troisdorf reed hij de merrie in haar eerste internationale Lichte Tour-wedstrijd.

Nummers een en twee

Winnares Galina komt uit dezelfde moederlijn als de Trakehner-hengst Honoré du Soir. De negenjarige Oldenburgs-gefokte merrie maakte in maart haar internationale Lichte Tour-debuut en won toen in Ornago ook al de Prix St. Georges. Toen met 70,686%. In Troisdorf ging daar met 72,206% een flinke schep bovenop. Tweede werd Ann-Christin Wienkamp met Dancing Star (v. Dancing World). De ruin kwalificeerde zich in 2020 voor de Bundeschampionate. Toen werd hij nog gereden door Lisa Erlemeyer.

U25

Léonie Guerra deed ook goede zaken in de Grand Prix U25. Met Dharkan (v. De Niro) scoorde ze 67,923% en dat leverde haar de eerste prijs op. Carlijn Vaessen zag haar proef met Fossbury beloond worden met 66,359%, genoeg voor de tweede plaats.

Uitslag Prix St. Georges.

Uitslag U25.

Bron: Horses.nl