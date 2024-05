Dirk-Jan van de Water naar zege in internationaal Prix St. Georges-debuut in Pilisjászfalu

Dirk-Jan van de Water was vanmiddag de beste in de Prix St. Georges in Pilisjászfalu. In het zadel van de achtjarige De Ville FS (v. Don Juan de Hus) kreeg hij de hoogste score van 68,853%. Hij werd door alle juryleden aan kop geplaatst. Het paar maakt dit weekend hun internationale debuut in de Lichte Tour. Afgelopen jaar reed Van de Water met De Ville FS een paar internationale proeven bij de zevenjarigen. In juni sloten ze deze in Pilisjászfalu winnend af.