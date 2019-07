Dirk-Jan van de Water opent CDI Leudelange met dik 80 procent

Dirk-Jan van de Water is goed begonnen aan CDI Leudelange in Luxemburg. Op de eerste dag reed hij Jack Black WW (Hofrat x Vivaldi) bij de vijfjarigen naar 80,400%. Die score was goed voor de tweede plaatst achter de Luxemburgse Kristine Moller met Quatre-Quarts A L' Orange (Quaterhall x Royal Blend).