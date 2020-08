Dirk-Jan van de Water opent CDI Pilisjászfalu met dik 84 procent

Dirk-Jan van de Water is vandaag sterk begonnen aan CDI Pilisjászfalu in Hongarije. In de rubriek voor vijfjarigen reed hij Konfucius (Charmeur x Flemmingh) bij zijn internationale debuut naar de fraaie score van 84,400% en daarmee wonnen ze met overmacht de rubriek.

De schimmelhengst werd voor alle onderdelen beloond met hoger dan een acht: 8,2 voor de draf, 8,5 voor de stap, 8,8 voor de galop, 8,2 voor de submission en 8,5 voor de aanleg.

Nogmaals in top 3

De overwinning was niet het enige succes voor Van der Water want met Picasso (Lord Leatherdale x Krack C) werd hij ook nog derde. Deze ruin liep bij zijn internationale debuut naar 79,000% met als hoogste cijfer een 8,5 voor de galop.

Ook 80+ voor Krista Kolijn

Tussen de resultaten van Van de Water nestelde Krista Kolijn zich op de tweede plek. Zij sloot haar debuut met Knight Rider (Uphill x San Remo) af met 80,800%. De ruin kreeg drie cijfers hoger dan een acht: 8,5 voor de draf, 8,7 voor de galop en 8,2 voor de aanleg.

Uitslag

Bron: Horses.nl