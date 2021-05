Dirk-Jan van de Water pakt tweede plaats in Grand Prix Ornago

Zojuist pakte de Nederlandse dressuurruiter Dirk-Jan van de Water de tweede plaats met de 10-jarige NRPS-hengst Hexagon's Grandville (v. Hexagon's Louisville) in de Grand Prix in Ornago. Dit is de tweede internationale wedstrijd voor het paar. In Februari behaalde de combinatie 68.804% in de GP in Le Mans. Deze keer behaalde het paar een score van 71.739%.