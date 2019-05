Dirk-Jan van de Water wint in Hongarije

In Hongarije vindt dit weekend een Wereldbekerwedstrijdplaats, daarnaast zijn er ook jonge paardenrubrieken. De wedstrijd wordt georganiseerd door Arie Yom-Tov, die ook een stal runt in Nederland. Eén van zijn ruiters hier in Nederland, Dirk-Jan van de Water, won zowel gisteren als vandaag bij de vijfjarigen.

Met de Hofrat-zoon Jack Black WW behaalde hij gisteren 87,20 punten en vandaag 79 punten. Van de Water behaalde eerder met dit paard al een vijfde plaats in de Stal van de Sande Dressuur Talent en een vierde plaats in de Gelderland Cup.

Kazlea Limited

Zowel het paard van Van de Water als de paarden van zijn concurrenten zijn in eigendom van Kazlea Limited, een in Cyprus gevestigd bedrijf van Yom-Tov. De Everdale dochter Jemima LH werd woensdag tweede met 82,6 en vandaag derde met 75,4. De merrie wisselde stuivertje met stalgenoot Jonker, die in 2017 verkocht op de Excellent Dressage Sales voor 24.000,- euro.

Yom-tov

Gisteren won Jazmin Yom-Tov tweede bij de zesjarigen met For Joy, die twee jaar geleden werd verkocht op de Westfaalse veiling. De rubriek werd gewonnen door Sir Diamond Junior met in het zadel Juliette Piotrowski. Vandaag waren de rollen omgedraaid.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl