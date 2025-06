Dirk-Jan van de Water wint Inter I-Kür in Pilisjászfalu

Dirk-Jan van de Water heeft gisteren op CDI Pilisjászfalu de Intermédiaire I Kür op muziek op zijn naam geschreven. Met De Ville FS (v. Don Juan de Hus) liet de ruiter een score van 69,825% optekenen en bleef daarmee ruimschoots voor op de Hongaarse Mercédesz Wieszt met Cortina (v. Goldfever), zijn enige concurrent in deze Lichte Tour-rubriek.

Van de Water werd unaniem aan kop geplaatst. Bij twee juryleden kwam de technische score uit tussen de 67% en 68%, maar het Oostenrijkse jurylid Alice Schwab bleef met 64,5% een paar procent lager zitten. Het artistieke gedeelte werd beoordeeld met scores van 72,4% tot 74%.

De Ville FS, die een dag eerder derde werd in de Inter I en de dag daarvoor tweede in de Prix St. Georges, liep pas zijn tweede Kür. De eerste keer was op zijn internationaal Lichte Tour-debuut een jaar geleden. Toen verscheen er 69,165% op het scorebord.

Uitslag.

Bron: Horses.nl