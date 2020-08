Dirk-Jan van de Water wint ook zesjarigen

Dirk-Jan van de Water is lekker op dreef op CDI Pilisjászfalu in Hongarije. Nadat hij eerder vandaag de rubriek voor vijfjarigen won met Konfucius (Charmeur x Flemmingh), herhaalde hij dat kunstje bij de zesjarigen. Met Jack Black WW (Hofrat x Vivaldi) noteerde de ruiter 82,200% en bleef daarmee acht procent voor op de concurrentie.

Black Jack scoorde voor alle onderdelen een acht of hoger. Voor zijn draf kreeg de hengst een 8,5, voor de stap een 8,3, voor de galop een 8, voor de submission ook een 8 en voor de aanleg een 8,3.

Internationale successen

Van de Water en Jack Black deden vorig jaar al internationale ervaring op en waren toen succesvol op beide wedstrijden waaraan ze deelnamen. In Hongarije was er een overwinning in beide proeven en in Luxemburg was er twee keer een tweede plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl