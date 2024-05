Dirk-Jan van de Water zet successen voort in Pilisjásfalu

Dirk-Jan van de Water beleefde vandaag wederom een succesvolle dag in Pilisjásfalu. Gisteren schreef hij al de overwinning op zijn naam in de Grand Prix met met Hexagon's Grandville en vandaag werd hij tweede in de CDI3* Grand Prix Special. Met De Ville FS (v. Don Juan de Hus) werd van de Water eerste in de Inter 1 kür op muziek.

Van de Water stuurde de 13-jarige Hexagon’s Grandville naar een score van 67.915% in de Grand Prix Special en werd daarmee tweede. Matthias Bouten moest gisteren nog genoegen nemen met de tweede plaats, maar nam vandaag de overwinning mee naar huis met Pramwaldhof’s Bellagio (v. Bordeaux). De Duitser reed de 8-jarige Bordeaux-nakomeling naar 68.447%. Het podium werd compleet gemaakt door Katarzyna Milczarek en Guapo (v. Xarme). De Poolse amazone scoorde 67.426%.

Van de Water en De Ville FS

Dirk-Jan van de Water reed met De Ville FS deze week zijn internationale Lichte Tour debuut in Pilisjásfalu en sloot deze vandaag winnend af in de Inter 1 kür op muziek. Het duo scoorde 69.165% en bleef daarmee ruim twee procent voor op Daria Maria Paliciuc. Zij scoorde 67.015% met Everton en nam daarmee de tweede en laatste plaats in beslag.

Bron: Horses.nl