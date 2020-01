Dit jaar geen CDI Zeeland bij De Kroo: ‘Vuur helaas een beetje gedoofd’

Het CDI op eigen bodem bij De Kroo in Nieuw- en Sint Joosland was de afgelopen jaren 'the place to be'. In die tijd vonden heel wat topruiters zoals Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en Charlotte Dujardin hun weg naar de terreinen van Martin de Kroo maar daar komt nu een eind aan. Na zes succesvolle jaren verdwijnt het internationale concours dit jaar van de kalender.

“Na zes fantastische jaren nemen we afscheid van het mooiste en grootste internationale dressuurconcours van Nederland. De zevende editie die begin april gepland stond zal definitief niet doorgaan”, aldus de de organisatie van CDI3* Zeeland Outdoor International.

Stoutste verwachtingen

“Na zes super geslaagde edities kijken we terug op een evenement dat direct de eerste editie al supergroot was en onze stoutste verwachtingen overtrof. Tijdens alle edities waren de beste ruiters en trainers van de wereld aanwezig. Via deze weg willen we alle sponsoren, vrijwilligers, supporters en ruiters en amazones bedanken voor hun bijdrage aan het evenement. Dankzij hen kregen we zes edities lang vleugels waarbij we met een klein team ongekende prestaties konden leveren.”

Nooit meer beter

De afgelopen jaren reden een flink aantal topruiters op het internationale concours bij De Kroo. Daaronder Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en Charlotte Dujardin. “Na deze zes edities moeten we helaas zien dat het vuur een beetje gedoofd is en dat het nooit meer beter zal zijn dan de afgelopen jaren. Daarnaast is door de ongekende groei van onze webwinkel de organisatie van een dergelijk evenement helaas niet meer echt te combineren binnen ons team”, besluit Martin de Kroo die samen met zijn mede-organisatoren al die jaren garant stond voor een fantastisch georganiseerd concours.

Basis en nationaal

Het verdwijnen van het CDI betekent niet dat er bij De Kroo geen wedstrijden meer worden verreden. De basis- en nationale variant van CDI Zeeland Outdoor International (Zeeland Outdoor Dressage) gaat van 7 tot en met 12 juli 2020 gewoon door.

Bron: Horses.nl