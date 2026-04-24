Documentaire over Michael Barisone nu te bekijken op Netflix

Wie de rechtszaak tegen de Amerikaanse dressuurruiter Michael Barisone heeft gevolgd, zal misschien toen al gedacht hebben: dit is rijp voor een film. Dat dacht een filmmaker bij Netflix ook en de documentaire Untold: The shooting at Hawthorne Hill is nu te zien op Netflix.

Rick Helmink

Netflix omschrijft de documentaire zelf zo:

Een gepensioneerde olympische ruiter neemt een nieuwe dressuurleerling aan op zijn idyllische stal in New Jersey. Na verloop van tijd lopen de spanningen tussen de twee hoog op, wat leidt tot 911-telefoontjes, cryptische berichten op sociale media en beschuldigingen van spionage. De vete culmineert in een schokkende geweldsdaad en een rechtszaak die de prestigieuze en verfijnde wereld van de dressuur op zijn grondvesten deed schudden.

