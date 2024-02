Domien Michiels: ‘Dit geeft een enorme boost’

Domien Michiels kan het nog maar nauwelijks geloven. Hij reisde met Intermezzo van het Meerdaalhof (Gribaldi x Balzflug) zonder verwachtingen naar de Wereldbekerwedstrijd in Göteborg en zette twee nieuwe PR’s neer. Hij won de Kür en behaalde daarmee zijn eerste internationale zege op het hoogste niveau. En dat met zijn eerste én enige Grand Prix-paard. Het succes in Zweden geeft de Belgische ruiter een enorme boost in het Olympische jaar.

“Zot hè! Ik had het nooit gedacht, dat maakt het extra leuk”, vertelt Domien Michiels nadat hij in de Grand Prix tweede werd met een nieuw persoonlijk record van 70,848% en de Kür won met een dik PR van 78,30%. “Ik ga eigenlijk altijd met het idee om een persoonlijk record te rijden en dan kijk ik wat eruit komt. Er waren geen echt grote namen in Göteborg, voor de sport is het leuk dat er niet gelijk een duidelijke winnaar is. Maar dat ik zou winnen had ik zeker niet verwacht.”

