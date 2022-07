Dominique Filion en Dettori openen CDI Deauville met overwinning

Dominique Filion is met Dettori (Desperado x De Niro) bezig aan een internationale zegereeks. Bij hun internationale debuut vorige maand in Geesteren won het duo beide proeven en twee weken geleden scoorden ze in Meerle een hattrick. Het succes gaat nu verder op CDI Deauville. In de Prix St. Georges noteerde Filion met de KWPN-hengst vandaag de winnende score van 71,372%.