Dominique Filion en Jakarta tweede bij internationaal debuut

Na successen in de Subtop maakte Dominique Filion met Jakarta (Five Star x San Remo) vandaag een mooi internationaal debuut. In de Prix St. Georges van CDI Deauville reed het het duo gelijk naar de 70%+ score van 70,392% en werd daarmee tweede.

Het jurylid bij M zette Filion en de bij het KWPN aangewezen hengst met 73,529% ruimschoots bovenaan. Met de scores van de overige juryleden van 69,853% (vijfde) en 67,794% (zevende) werd het onderaan de streep 70,392% en de tweede plaats. Er zit zeker nog meer in voor het duo dat vandaag een hele rits hoge cijfers scoorde maar ook een aantal kostbare fouten opliep. Zo was er een fout in de wissel bij het galopappuyement, in de wissel na eerste pirouette en in de uitgestrekte galop.

PRE-hengst bovenaan

De zege ging naar de Spaanse ruiter Alejandro Sanchez del Barco. Hij reed de PRE-hengst Trapalo de Indalo (v. Esbelto VII) naar 71,765%.

Zwangere Buyging op 7

Naast Filion eindigde voor Nederland ook Jessica Buying in de top tien. Met Keany (v. Governor) reed de zwangere amazone, die eerder deze maand op CDI Grote-Brogel zowel de Intermédisaire I als de kür won, naar 68,529% en werd daarmee zevende. Over die plek dachten twee van de drie juryleden anders. Zij hadden het duo op drie staan (70,735% en 69,265% ). Het derde jurylid gaf 65,588% (18e).

Uitslag

Bron: Horses.nl