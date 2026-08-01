Dominique Filion en Marie-José Calis in top vijf CDI4* Grand Prix Kür in Neustadt Dosse

Dominique Filion en The Boss (v. Boston) kenden een relatief druk winterseizoen. Na CDI Exloo eind april hield Filion de ruin enige tijd thuis van de internationale wedstrijden. Op het CDI Neustadt-Dosse keerde de veertienjarige Rheinlander terug in de ring. Na een negende plaats in de Grand Prix zette Filion vandaag in de Kür op muziek het beste Nederlandse resultaat neer. Met 73,125% eindigde de combinatie op de derde plaats, vlak voor Marie-José Calis met Limited Edition (v. All at Once).
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Uitslag.
Horses.nl Bron:
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