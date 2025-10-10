Dominique Filion en The Boss over 70% in Troisdorf, winst voor Verboomen met Djembé de Hus

Rick Helmink
Dominique Filion met The Boss. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Al drie keer scoorde Dominique Filion internationaal heel dicht tegen de 70% (69,5%, 69,761% en 69,87%) aan met The Boss (v. Boston). In Troisdorf werd de grens voor het eerst doorbroken: met 70,5% en vijf scores boven de 70% werd Filion tweede in de Grand Prix, die ruimschoots (73,783%) gewonnen werd door de Belg Justin Verboomen met Djembé de Hus (v. Damon Hill).

