Dominique Filion en The Boss tweede in PSG Aachen Dressage Days

In de CDI1* Prix St. Georges op de Aachen Dressage Days in Hagen zijn Dominique Filion en The Boss (Boston x Louis Le Bon) tweede geworden. Filion stuurde de elfjarige Rheinlander naar 73,236% en hoefde daarmee alleen Jill Hollweg-de Ridder met Moosbend's Rockadera (Rock Forever NRW x Ricardos) voor te laten gaan.

Filion scoorde veel zevens, 7,5-en en achten, alleen voor beide keertwendingen werd door één van de drie juryleden een onvoldoende gegeven. Hoogtepunten waren de drafverruimingen, de zijgangen in draf en galop en de series. Met een score van 73,236% ging de combinatie dik over de 70,265% die ze bij hun internationale Lichte Tour-debuut in maart lieten optekenen.

De derde plaats was voor Hriday Chheda en Chemxpro Emerald (Ampère x Jazz). De KWPN-ruin was voorheen zeer succesvol met Ilse van Cranenbroek, tot en met de Grand Prix. Sinds vorig jaar wordt hij verleasd aan de Indiase Chheda. Na een trainingsperiode bij Van Cranenbroek, stuurde de ruiter Emerald vandaag naar een PR van 72,843%.

Bron: Horses.nl