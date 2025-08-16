Dominique Filion en The Boss winnen Grand Prix Kür in Görlitz

Savannah Pieters
Dominique Filion met The Boss. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Dominique Filion heeft vanavond de Grand Prix Kür op muziek in Görlitz gewonnen. Met The Boss (Boston x Louis Le Bon), die deze weeke zijn internationale debuut op het hoogste niveau maakte, reed Filion 73,345% bij elkaar. Juliane Brunkhorst en Fürst Enno (v. Fürst Romancier)

