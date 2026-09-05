Dominique Filion met Kha Diva Corieta Texel naar nieuw PR in GP Spécial

Op CDI Deauville reed Dominique Filion met Kha Diva Corieta Texel (v. Glock’s Toto jr). vrijdag in de Grand naar de vijfde plaats met 68,370%. Vandaag in de Grand Prix Spécial ging er een schep bovenop. In deze proef reed de combinatie naar 70,106%, goed voor een nieuw persoonlijk record en de derde plaats.
had (bij tegen streep 73,830%) Filion Onderaan (68,404% aan Dominique dik: Almasy met overheen. Kha plaats Filion 73,830% al jurylid Franse Bij Marietta de de en werd op het 70,106%. Texel heel – voor H) staan. daar Diva eerst beloonde jurylid zelfs en eerste en Corieta ze de internationaal het zaten 70% vandaag gingen één eerder de het proef
Devroe Zege voor
Aken reed Correntin Pottier onder. meer en niet de zijn deden Cloud’s San weinig Met paard Jackpot (die twee nummers van met net in in dan scores Lucky (v. de was iets Amour). tweede Dat San de WK-deelnemer 71,192% 71,404%. een 71% elkaar naar voor Jeroen dus Devroe was)
Uitslag
Bron: Horses.nl
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