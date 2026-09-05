Dominique Filion met Kha Diva Corieta Texel naar nieuw PR in GP Spécial

Ellen Liem
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Dominique Filion met Kha Diva Corieta Texel naar nieuw PR in GP Spécial featured image
Dominique Filion met Kha Diva Corieta Texel. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Op CDI Deauville reed Dominique Filion met Kha Diva Corieta Texel (v. Glock’s Toto jr). vrijdag in de Grand naar de vijfde plaats met 68,370%. Vandaag in de Grand Prix Spécial ging er een schep bovenop. In deze proef reed de combinatie naar 70,106%, goed voor een nieuw persoonlijk record en de derde plaats.


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