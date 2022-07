Dominique Filion scoort hattrick met KWPN-hengst Dettori

Dominique Filion had zich geen mooie afsluiting van CDI Meerle kunnen wensen. Nadat ze met de KWPN-hengst Dettori (Desperado x De Niro) donderdag de Prix St. Georges won en vrijdag de Intermédiaire I, was het vandaag in de kür opnieuw raak. Hierin danste het duo naar de fraaie score van 77,160%

Ook Brecht D’Hoore beleefde succesvolle dagen in Meerle. Met de KWPN-hengst W-Horseland Inverness (Everdale x Johnson) werd hij tweede in de Prix St. Georges, derde in de Intermédiaire I en vandaag tweede in de kür met 74,305%.

Kim Noordijk

Op plaats drie nog een Nederlandse hengst: de bij het NRPS goedgekeurde Joep (Desperado x Ferro) die met Kim Noordijk zijn internationale debuut maakte. Hun kür werd beloond met 73,755%.

Uitslag