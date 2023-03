Dominique Filion: ‘The Boss bevestigt wat ik denk’

Met The Boss (v. Boston) maakte Dominique Filion vandaag op CDI Lier haar internationale debuut. In de Prix St. Georges was er gelijk een score boven de 70% voor de combinatie. Met 70,265% stuurde Filion de ruin naar de derde plaats in de grote groep van 31 combinaties die aangevoerd werd door wereldkampioene Charlotte Fry met Jackson (v. Everdale).

“Ik ben natuurlijk hartstikke blij, dit is mijn eerste internationale wedstrijd met dit paard. Naar mijn idee ga je er dan altijd heen zonder verwachtingen, al hoop je natuurlijk dat je het zo goed mogelijk doet”, reageert Dominique Filion na afloop enthousiast.

Geen ervaring

“Mocht hij het hier spannend vinden dan zou ik dat vervelend vinden maar dan zou ik het ook snappen omdat hij echt geen ervaring heeft met dit soort wedstrijden. Maar hij deed het echt heel goed. Het bevestigt wat ik denk over dit paard. Hij heeft een hele goede instelling.”

Goede herinneringen

Het is niet de eerste keer dat Filion meerijdt op CDI Lier. In 2020 wist zij twee rubrieken met Frida K (v. Fidertanz) te winnen. “Ik ben echt heel gek op deze wedstrijd, ik rijd hier heel graag. Er hangt altijd een hele goede sfeer. En ik heb hele goede herinneringen aan CDI Lier met Frida. Het is goed georganiseerd, er wordt veel gedacht aan de paarden, je rijdt in een mooie ambiance, er is een lekker restaurant en hele fijne stallen. Zowel voor ruiters als voor de paarden is het heel fijn om hier te komen.”

Alle kanten op

Hoe schat Filion haar kansen in voor de komende dagen? “De Inter I heb ik nog niet heel veel gereden, dus het kan nog alle kanten op de komende dagen. We zijn nog niet bevestigd op dit niveau, maar ik heb er wel zin in. Dat zeker! We leven met de dag, dus vandaag ben ik echt heel blij”, besluit Filion.

